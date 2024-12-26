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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

تحذير من تخزين البطاطس بجانب البصل لهذه الأسباب

بطاطس وبصل
بطاطس وبصل
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تخزين البطاطس بجانب البصل من العادات الشائعة في الكثير من المنازل، وذلك بسبب توفر المساحات الصغيرة في المطبخ أو خوفًا من حدوث تلف للمنتجات بسبب التخزين في أماكن غير مناسبة. ومع ذلك، يجب أن نعلم أن هذه العادة قد تكون ضارة للمكونات نفسها وقد تؤدي إلى مشاكل صحية أو تلف للمنتجات بشكل أسرع.

تحذير من تخزين البطاطس بجانب البصل لهذه الاسباب

حذرت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد، من تخزين البطاطس بجانب البصل.

أولًا، يعتبر التفاعل الكيميائي بين البطاطس والبصل من الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى تجنب تخزينهما معًا. عندما يتم تخزين البطاطس والبصل في مكان ضيق وداخلهما يتعرضان للهواء والرطوبة في الوقت نفسه، يبدأ البصل في إفراز غاز يُسمى "الإيثيلين"، وهو غاز طبيعي يعمل على تسريع نضوج البطاطس بشكل غير مرغوب فيه. قد يؤدي ذلك إلى أن تبدأ البطاطس في الإنبات بسرعة، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك ويؤثر على جودتها بشكل عام.

ثانيًا، الإيثيلين الذي يُفرز من البصل لا يؤثر فقط على البطاطس، بل يؤثر على العديد من أنواع الخضروات والفاكهة الأخرى التي قد تتواجد في المطبخ. هذا الغاز يمكن أن يسرع عملية النضج والتلف للبعض منها، مما يعجل في فساد المواد الغذائية. لذا، إذا كانت البطاطس والبصل مُخزّنين في نفس المكان، سيؤدي ذلك إلى مشاكل غذائية أخرى قد تتطلب استهلاكًا أسرع للمنتجات أو حتى التخلص منها.

ثالثًا، من المعروف أن البطاطس تميل إلى امتصاص الرطوبة والغازات المحيطة بها. في حال تم تخزين البطاطس بجانب البصل، فإن البطاطس قد تمتص الرائحة المميزة للبصل، مما يغير طعمها وجودتها. بالطبع، لا أحد يفضل أن تكون البطاطس التي يتم تناولها تحمل طعمًا غير مستساغ نتيجة للغازات التي أفرزها البصل. هذا التفاعل غير المرغوب فيه قد يؤثر على الطعم بشكل مباشر ويجعل البطاطس غير شهية.

علاوة على ذلك، فإن تخزين البطاطس بجانب البصل يمكن أن يؤدي إلى مشكلة أخرى تتعلق بالصحة. إذا كانت البطاطس تمتص رطوبة الزهور أو العصارة الناتجة عن البصل، فقد تكون هذه البيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات. عندما يتعرض البصل أو البطاطس للرطوبة بشكل مفرط، يزداد خطر نمو البكتيريا الضارة، مما قد يؤدي إلى تلف الطعام بسرعة وزيادة احتمالية التسمم الغذائي. هذا يشكل خطرًا صحيًا بالغًا، خاصةً في المنازل التي لا تعتمد على معايير التخزين الصحيحة.

أخيرًا، من الناحية التنظيمية، قد يكون من الصعب ضبط درجة حرارة ورطوبة المكان إذا كانت البطاطس والبصل مخزّنين معًا. البطاطس تحتاج إلى بيئة مظلمة وجافة لتخزينها بشكل مثالي، بينما يحب البصل أن يتم تخزينه في مكان بارد وجاف أيضًا، ولكن ليس في بيئة محكمة الرطوبة. عندما يتم تخزينهما معًا، قد يصعب الحفاظ على التوازن المثالي من حيث الظروف المحيطة بهما، مما يساهم في سرعة فساد كلا المكونين.

 من الأفضل دائمًا تخزين البطاطس والبصل في أماكن منفصلة ووفقًا للظروف المناسبة لكل منهما. البطاطس تحتاج إلى مكان جاف ومظلم، بينما يفضل البصل أن يتم تخزينه في بيئة باردة وجافة بعيدًا عن الرطوبة. اتباع هذه الممارسات يمكن أن يساعد في الحفاظ على جودة الطعام وتقليل فرص تلفه، وكذلك حماية الصحة العامة للأسرة.

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