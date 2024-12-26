قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتصالات النواب: تحسن كبير في سرعة الانترنت خلال الأشهر القادمة| فيديو
فرص بقائها على قيد الحياة 50%.. تدهور الحالة الصحية لـ أسماء الأسد
بن جفير يقتحم المسجد الأقصى.. وصلاة تلمودية لأول مرة داخل باحاته
فلسطين تحذر من مخططات الاحتلال لاستهداف القدس ومقدساته المسيحية والإسلامية
تراجع مؤشرات البورصة المصرية وسط اهتمام أجنبي بالشراء
في ذكرى وفاته.. الأوقاف تنظم زيارة لأسرة الشيخ مصطفى إسماعيل
شوبير يعلق على استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري
انتعاشة مرتقبة.. محلل سياسي يعلن حصاد الاقتصاد المصري في 2024
برصاص قناصة.. مقـ.ـتل ضابط برتبة رائد في جيش الاحتلال
رئيس اتصالات النواب لـ«صدى البلد»: إلغاء تطبيق التيك توك في مصر بهذه الحالة|فيديو
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 17 مليون مواطن في البحيرة خلال 11 شهرا
وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد مصطحبا مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد
×

أجابت دار الإفتاء  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سؤال ورد إليها حول حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء. 

و أكدت الدار أن الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم جائز شرعًا.

وأوضحت أن الزكاة تهدف في جوهرها إلى كفاية الفقراء والمحتاجين من المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى تغطية نفقاتهم التعليمية والعلاجية وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية، تحقيقًا لمقصدها الأساسي. 

واستشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه)، موضحة أن هذا يشمل ضمنيًا علاج المرضى غير القادرين وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجونها.

رأي الشرع في إخراج الزكاة في صورة ملابس أو أدوية
وفي فتوى أخرى متصلة، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، حيث تُخرج الزكاة من جنس المزكى عنه. ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاجها الفقراء، مثل الملابس أو الطعام أو غيرها، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات ضرورية لهم.

وأضاف شلبي، في فتوى مسجلة، أنه يجوز تقديم جزء من الزكاة مالًا والجزء الآخر على هيئة أشياء عينية، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء ما يلزمه، مع اشتراط النية بأن هذا من أموال الزكاة. وأكد أنه لا مانع من ذلك في حال وجود حاجة ملحة لهذه الطريقة، مشددًا على أن الأصل هو إعطاء المال للفقراء مباشرة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم حسب أولوياتهم.

وأشار الشيخ شلبي إلى أهمية التأكد من احتياج الفقراء لما يُقدم لهم من ملابس أو أطعمة أو أي مواد أخرى بدلًا من المال، لأن تقديم أشياء غير ضرورية لهم قد لا يلبي احتياجاتهم الحقيقية. 

وأوضح أن بعضهم قد يكون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس، لذا يجب على المزكي التحقق من احتياجاتهم قبل التصرف.

حكم إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا
واختتم شلبي حديثه بالإشارة إلى أن الأصل في الزكاة هو إخراجها نقدًا، خاصة زكاة المال، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما تأخذ به دار الإفتاء في الفتوى الحالية.

 أما بالنسبة لزكاة الفطر، فأجازت الدار إخراجها مالًا أيضًا.

توضح هذه الفتاوى أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الفقراء عند إخراج الزكاة، مع الالتزام بالمقاصد الشرعية التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.

دار الإفتاء حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية حكم إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

أمطار ورعد

موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

كهربا

الغندور يكشف سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

صورة أرشيفية

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا والدولار في سقوط مستمر

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع

جداول امتحانات الترم الأول 2025 للمواد غير المضافة للمجموع |مواعيد رسمية

محمد صلاح

تحطيم الأرقام مستمر.. هدف واحد يفصل صلاح عن تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول

أخذ قرض من البنك

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ترشيحاتنا

بنك ناصر

صندوق "عطاء" يسعى لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

"معلومات الوزراء" ينشر تقرير معلوماتي حول الأهمية الاقتصادية للموانئ ومؤشراته النقل البحري

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد معرض رمسيس وذهب الفراعنة بألمانيا

بالصور

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد