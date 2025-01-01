قصة حب جديدة وراء تسوية نزاع براد بيت وأنجلينا جولى

حالة من الجدل الواسع أثارها كل من النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولى بعد تسوية نزاعهما بعد مرور 8 سنوات داخل أروقة المحكمة حيث فسر البعض أن السبب وراء حل الأزمة بين الطرفين هى قصة حب براد بيت وإينيس دي رامون.

وبحسب موقع Page Six الذى كشف من مصدر مقرب من براد بيت، إن صديقته الحالية إينيس دي رامون شجعته على تسوية معركة الطلاق التي استمرت قرابة عقد من الزمان مع أنجلينا جولي حتى يتمكنا من المضي قدمًا في حياتهما معًا، حيث إنهم يتطلعون إلى الزواج في العام المقبل، وقد استقر براد لأنه يريد إبقاء أطفاله إلى جانبه حتى يمضي زواجه الجديد قدما.

براد بيت وإينيس دي رامون

وأكد المصدر أن العلاقة بين براد بيت و إينيس دي رامون فى غاية الهدوء والروعة مؤكدا أن إينيس لها تأثير إيجابي على براد، لديها منظور جيد حقًا للأشياء، وهو تقدم في الاتجاه الصحيح، فهو ممتن للغاية لوجود امرأة قوية مثل دي رامون بجانبه، التي لا تدعمه فحسب، بل لا تنزعج من كونها محاطة بالمعارك القانونية التي يخوضها، ولكنها تريد إينيس أن تعيش حياة معًا، مع احتمال إنجاب أطفال في المستقبل، دون المعاناة من الحرب التي استمرت 8 سنوات.

براد بيت يرفض الوقوف أمام أنجلينا

وكان قصة رفض براد بيت الوقوف مرة أخرى أمام أنجلينا جولي في عمل سينمائي حتى لو كان العرض المادي مغريا لوسائل الإعلام الغربية حيث تصدرت الموقف.

أعرب المنتج الشهير داني روسنر عن رغبته في جمع براد بيت وأنجلينا جولي في عمل رومانسي عن حياة مالك الفنادق الشهير إيمانويل مارتينيز.

وقال المنتج المعروف في تصريحات له، إنه يعتقد أن الزوجين المنفصلين يمكنهما وضع خلافاتهما جانبا من أجل مشروعه المهم الذي يرغب في تقديمه منذ 20 عاما.

ولكن مصادر مقربة من براد بيت الذي يحاول إنهاء طلاقه من أنجلينا جولي منذ عام 2016، أكدت أنه لا توجد أي طريقة تدفعه للعمل مع شخص تسبب له في كل هذا الألم.

وأشار أحد المقربين في تصريح لموقع ديلي ميل، إلى أن كل أموال العالم لن تدفع براد بيت للظهور في فيلم مع جولي مرة أخرى.

ووصف المصدر براد بيت وأنجلينا جولي حاليا بأنهما عدويين لدودين ولن ينفع المال في حل هذا الأمر.