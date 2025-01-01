لهذا السبب .. السعودية تعدم 6 إيرانيين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في 6 إيرانيين لتهريبهم الحشيش، وهم جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، لتهريبهم الحشيش المخدر إلى المملكة.

وفي بيان لها؛ ذكرت الداخلية السعودية إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وشددت الوزارة حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.