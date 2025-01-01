موعد شهر رمضان فلكيًا .. كم يوم متبقٍ على حلول الأيام المباركة

مع انطلاق شهر رجب يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان المعظم، وتستعد الأمة الإسلامية لاستقبال هذا الشهر الكريم، و شهر رمضان المبارك لعام 2025، الذي يمثل واحدا من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون حول العالم بشغف كبير.

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

موعد شهر رمضان فلكيا

ولادة هلال شهر رمضان

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 28 فبراير 2025، في تمام الساعة 2:47 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي. وبعد غروب شمس يوم الرؤية، سيبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، وفي مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، مما يشير إلى إمكانية رؤية الهلال بوضوح في هذه المناطق.

وفي بقية محافظات مصر، سيستمر بقاء الهلال في السماء لمدة تتراوح بين 34 إلى 37 دقيقة، بينما يتراوح زمن بقائه في سماء المدن والعواصم العربية والإسلامية بين 20 إلى 44 دقيقة، بناءً على هذه الحسابات، سيكون السبت 1 مارس 2025 هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًا.

أهمية شهر رمضان

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويأتي بعد شهر شعبان، يحتل رمضان مكانة خاصة في الإسلام، إذ يعد صيامه فرضًا على كل مسلم، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما أن هذا الشهر يحمل في طياته فرصة لتعزيز الروحانيات والتقرب إلى الله، خاصة مع تزامن صيامه مع الأجواء الإيمانية المميزة.

استطلاع هلال شهر رمضان

على الرغم من دقة الحسابات الفلكية، فإن التأكيد الرسمي لموعد بداية شهر رمضان يعتمد على الرؤية الشرعية للهلال، والتي تقوم بها دار الإفتاء المصرية مساء يوم 29 شعبان 1446 هـ باستخدام الوسائل الحديثة والمراصد الفلكية.

كم يومًا يتبقى على شهر رمضان؟

وفقًا للحسابات الفلكية، يتبقى حوالي 60 يومًا على بداية شهر رمضان المبارك، مما يتيح للمسلمين فرصة للاستعداد روحيًا وماديًا لاستقبال هذا الشهر الكريم.

موعد عيد الفطر وإجازته

من المتوقع أن تنتهي أيام شهر رمضان يوم السبت 29 مارس 2025، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025. وسيتم الإعلان عن عدد أيام إجازة العيد بقرار رسمي من مجلس الوزراء.

شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والعمل الصالح، وهو دائمًا ما يحل ببركاته وأجوائه الروحانية التي تضفي على حياة المسلمين طابعًا خاصًا.