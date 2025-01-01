نقيب الصحفيين يحذر من احتكار الخدمات الصحية وارتفاع أسعارها

حذر نقيب الصحفيين، خالد البلشي، من خطورة احتكار الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات وتضر بالمواطنين.

واضاف «البلشي» في تصريحات له مساء اليوم: “أعتقد أنه صار هناك ضرورة لدخول قوى المجتمع المختلفة في تفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة دون مغالاة وكذلك من أجل الحفاظ على منافسة حقيقية بالسوق تحمي كافة مقدمي الخدمة وتضع شروط عادلة للتنافس وتقديمها في أفضل صورة وبتكلفة عادلة بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على التنوع وتطوير الخدمات”.

يذكر أن نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، أعلنت لأعضائها عن قرارها بإيقاف التعامل مع ثلاثة معامل تحاليل شهيرة، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات.