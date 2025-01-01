مدرب حراس الإسماعيلي: الفريق صادفه سوء حظ ببعض المباريات.. والجمهور دوره التشجيع| فيديو

أعرب مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، عن حزنه من الهتافات التي خرجت من بعض الجماهير تجاه مدرب الفريق حمد إبراهيم بعد مباراة مودرن سبورت في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكدًا في الوقت ذاته تقديره لجمهور الدراويش.

وقال مصطفى كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نقدر جمهور الإسماعيلي وهو يقف إلى جوار الفريق، ولكن لا بد للجماهير أن تُقدر ظروف الفريق».

وأكد أن الجمهور دوره تشجيع الفريق، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات يلعبون في الدوري الممتاز لأول مرة، ولم يخوضوا سوى مباراة أو مباراتين في الدوري.

وأوضح مصطفى كمال قائلًا: «الإسماعيلي لو كان هناك لديه بعض من التوفيق لجمع الفريق على الأقل 13 نقطة حتى الآن في الدوري، وسوء التوفيق وقف ضدنا في عدد من المباريات».

https://www.youtube.com/watch?v=87Pg6R1l0WI