عصام عمر يكشف لصدى البلد كواليس أصعب مشاهده في عين سحرية

تحدث الفنان عصام عمر عن كواليس أحد أصعب مشاهده الدرامية في مسلسل عين سحرية، مؤكدًا أن مشهد وفاة الأم شكّل تحديًا كبيرًا على المستوى النفسي ، نظرًا لما يحمله من مشاعر متناقضة ومركبة.



وفي تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري ، أوضح عصام عمر أن صعوبة المشهد لم تكن فقط في التعبير عن الحزن أو البكاء، بل في الوصول إلى حالة إنسانية صادقة تعكس صدمة الفقد بشكل واقعي، خاصة أن المشهد تزامن مع لحظة فرح في حياة الشخصية، بعد حصولها على عقد شقة جديدة، وهو ما خلق صراعًا داخليًا مؤلمًا بين الفرح والانهيار.



وأشار إلى أن هذا التناقض الحاد بين المشاعر تطلب منه مجهودًا كبيرًا لفهم الحالة النفسية للشخصية، مؤكدًا أنه مرّ بمراحل متعددة أثناء التحضير والتصوير، بداية من الصدمة وعدم التصديق، مرورًا بحالة الذهول، وصولًا إلى الانهيار الكامل، وهو ما جعله يعيش التجربة بكل تفاصيلها.





ويشارك في بطولة مسلسل “عين سحرية”: باسم سمرة، محمد علاء، عمر الشريف، وجنا الأشقر، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

العمل من إخراج السدير مسعود.