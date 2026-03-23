وعكة صحية.. رحمة أحمد تكشف سبب فقدان وزنها بشكل كبير

كشفت الفنانة رحمة أحمد عن السبب الحقيقي وراء فقدانها الملحوظ للوزن خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الأمر لم يكن نتيجة اتباع حمية غذائية أو استخدام وسائل إنقاص الوزن الشائعة، بل جاء نتيجة تعرضها لوعكة صحية أثرت على نمط حياتها بشكل كبير.

وفي تصريحات صحفية، أكدت رحمة أحمد أنها لم تلجأ إلى أي روتين خاص للتخسيس أو استخدام الحقن أو الأدوية، مشددة على أن خسارة وزنها جاءت بشكل غير مقصود، حيث قالت إنها أصبحت تتناول كميات قليلة جدًا من الطعام وأنواعًا محددة فقط بسبب حالتها الصحية، وليس بدافع الرغبة في إنقاص وزنها.

وأضافت أنها لا تسعى أساسًا إلى التخسيس، بل تتمنى استعادة عافيتها والعودة إلى نمط حياتها الطبيعي، مشيرة إلى أن ما مرت به كان تجربة صعبة أثرت عليها جسديًا بشكل واضح.

وعلى صعيد آخر، يُعد أحدث أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل عرض وطلب الذي تم عرضه ضمن دراما رمضان 2026، والذي تدور أحداثه حول معلمة مكافحة تعيش في حي شعبي، وتواجه تحديات قاسية بمفردها، من بينها إنقاذ والدتها المصابة بالفشل الكلوي، إلى جانب رعاية شقيقها من ذوي الهمم.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سلمى أبو ضيف، محمد حاتم، علي صبحي، وسماح أنور، وهو من إخراج عمرو موسى.

ويأتي ظهور رحمة أحمد الأخير ليثير اهتمام الجمهور، خاصة بعد التغير الملحوظ في مظهرها، وهو ما دفعها لتوضيح الحقيقة الكاملة، مؤكدة أن صحتها هي الأولوية في الوقت الحالي.