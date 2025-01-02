انفجار ماسورة مياه وراء هبوط أرضي محدود بعمق 3 أمتار بشوارع بسيون.. صور

شهدت شوارع مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل انفجار خط مياه الشرب مما تسبب في وقوع هبوط ارضي علي عمق 3 أمتار بشكل مفاجئ مما تسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات بطول شارع 23 يوليو الأمر الذي أربك الحياة المعيشية للمواطنين.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات ديوان محافظة الغربية شكاوي من مواطني مركز بسيون حيال وقوع الهبوط الأرضي .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بمجلس مركز ومدينة بسيون إلي موقع الهبوط الارضي لمتابعة تطوراته .



في المقابل أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته إلي مساعديه بالدفع بفريق فني مدعوم بمعدات وآلات الحفر لصيانه الهبوط الارضي والدفع بسيارات لشفط المياه المتسربة وصيانة الماسورة المنكوبة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.



الجدير بالذكر تجمع العشرات من المواطنين حول موقع الهبوط الأرضي للمناشدة بصيانته .