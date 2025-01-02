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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

غلق كلي لشارع الهرم لإنشاء محطة نصر الدين.. تعرف على التحويلات المرورية

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم
أحمد زهران
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لشارع الأهرام أمام حركة المرور لاتجاه واحد للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة لتسليم موقع محطة مترو أنفاق (۱۳ - الجيزة - بمنطقة نصر الدين ) وذلك ابتداء من الساعة  ١١:٥٥ مساء اليوم الخميس الموافق ۲ / ١ / ٢٠٢٥ وحتى انتهاء فترة الأعمال.

غلق شارع الهرم 

وذلك في  ضوء طلب الهيئة القومية للأنفاق لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (۱۳ - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع محطة نفق شارع الأهرام).

تحويلات مرورية 

وتعمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، على إجراء التحويلات المرورية الآتية:-

-حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان وكوبرى الجيزة المعدني سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية اتجاه الصعود لأعلى كوبرى العمرانية اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع ربيع الجيزى ثم الدوران والعودة مرة أخرى من أول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزى اتجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولًا إلى كوبرى الجيزة المعدني.

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه شارع الملك فيصل أو كوبرى الملك فيصل سيتم الدوران والعودة مرة اخرى إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة امام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع احمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينًا بشارع احمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

- حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدني سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع الأهرام اتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة اسفل محور الفريق كمال عامر واستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع احمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يمينًا وصولًا إلى شارع الملك فيصل.
وتوضح محافظة الجيزة أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف وتحسين حاله الطرق والشوارع المرورية البديلة تسهيلًا علي المواطنين.

تركيب لوحات إرشادية

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وكذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

حركة المرور الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع الأهرام ميدان الجيزة محطة مترو أنفاق غلق كلى لشارع الأهرام منطقة نصر الدين

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