شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 شباب في حادث سيارة نقل ودراجة نارية بطنطا

شهد طريق ترعة الملاحة بطريق "طنطا ـ سيجر " في محافظة الغربية منذ قليل حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية أسفر عن مصرع ثلاثة شباب في العقد الثالث من عمرهم، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع إصابات وخسائر بشرية في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل ثلاث ضحايا من شهداء لقمة العيش وتم نقلهم إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي .

وأفادت مصادر طبية بأن الضحايا هم كل من السيد جمعه وأحمد صبري حماد واحمد زكي الزرقاني من العمال الحرفيين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.