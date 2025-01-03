محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير مثير للجدل بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي يعيش حالياً في موسكو تحت حماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام السم.

https://www.youtube.com/shorts/wkB2mTpZKoo



وبحسب حساب “General SVR” على الإنترنت، والذي يُزعم أنه يديره عميل روسي سابق، فإن الحادث وقع يوم الأحد الماضي عندما شعر الأسد، البالغ من العمر 59 عاماً، بتوعك شديد، مع ظهور أعراض سعال عنيف وصعوبة في التنفس.



وذكرت التقارير أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود مادة سامة في جسده، وتم تقديم العلاج له داخل شقته بموسكو، حيث استقرت حالته لاحقاً ومع ذلك، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الروسي أو من المقربين من الأسد لتأكيد أو نفي هذه الأنباء.



وتأتي هذه التقارير وسط شائعات متداولة حول خلافات بين الأسد وزوجته أسماء الأسد، التي ولدت في لندن، إذ تردد أنها قد تسعى للعودة إلى المملكة المتحدة، بعد منعها من دخولها بسبب انتهاء جواز سفرها.



يعيش الأسد وأسرته حالياً في موسكو بعد أن لجأوا إليها عقب انهيار حكمه في سوريا، حيث وفرت لهم روسيا الحماية. ولا تزال هذه الأنباء قيد التكهنات دون أي تأكيد رسمي.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/wkB2mTpZKoo