عادل الأعصر: رفضت أفلام المقاولات والكوميدية لهذه الأسباب

قال المخرج الكبير عادل الأعصر أن أفلام المقاولات ظهرت في فترة الفيديو كاسيت وكان يتم بيعها للقنوات الفضائية.



أوضح الأعصر خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "في فترة أفلام المقاولات انقطعت عن العمل احتراماً للمشاهد".



وأضاف الأعصر خلال اللقاء، أن الفنانة نبيلة عبيد نجمة كبيرة لها تاريخ ومسلسلها العمة نور كان يركز على مفاتيح الشخصية المصرية.



وأوضح الأعصر أن هناك أفلاما كوميدية لكريم عبد العزيز وأحمد حلمي جيدة للغاية مؤكدا أنه لن يقوم بإخراج أفلام كوميدية، لأنها تحتاج مخرج ذو حس كوميدي كبير.

