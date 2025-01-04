يصيب الرجال فقط.. روشتة برلمانية لتفادي الإصابة بمتلازمة فيكساس

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن متلازمة فيكساس عبارة عن مرض التهابي نادر ومكتشف حديثًا (2020)، يحدث بسبب طفرات جينية في جين UBA1 الموجود على الكروموسوم X.

وعن الفئة المستهدفة، أشارت " سعيد " خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد " إلى أن متلازمة فيكساس تستهدف غالبًا فئة الرجال الأكبر سنًا ، وذلك لأن لديهم كروموسوم X واحد فقط، ولكن يمكن أن يصيب النساء نادرًا، موضحة أن هذه المتلازمة تؤثر علي الجينات الموجودة علي كروموسوم x والذي يتواجد لدى الرجال



و أوضحت عضو صحة البرلمان أبرز أعراض متلازمة فيكساس حمى متكررة ، إلى جانب ما يلي :

• التهاب في الغضاريف (مثل الأذنين والأنف).

• مشكلات في الرئتين (مثل الالتهابات).

• جلطات دموية.

• فقر الدم (أنيميا).

• طفح جلدي



و أفادت « سعيد » بأنه لا يوجد علاج نهائي حتى الآن، ولكن يتم إدارة الأعراض باستخدام:

• أدوية مثبطة للمناعة (مثل الكورتيكوستيرويدات).

• العلاجات البيولوجية لتخفيف الالتهاب.

• نقل الدم لعلاج فقر الدم في بعض الحالات.



وبعتث برسالة طمأنة للمواطنين ، أن متلازمة فيكساس ، مرض غير معدي ولا يشبه في تطوراته الفيروسات على الإطلاق.

وكان قد كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل متلازمة "فيكساس (VEXAS)"، بعد إعلان فريق فريق طبي متخصص بقصر العيني، تشخيص أول حالة نادرة بالمرض.

وقال عبد الغفار إن "VEXAS" هو اختصار لاسم مرض يُعرف بمتلازمة (Vacuoles, E1 enzyme, X-linked, Autoinflammatory syndrome)، وجرى التعرف على هذا المرض في السنوات الأخيرة، وهو يُعتبر متلازمة نادرة ترتبط بتغيرات جينية تؤثر على نظام المناعة .