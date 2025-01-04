مستشار الرئيس للصحة: لا فيروسات جديدة طرأت على مصر بخلاف ما يظهر كل عام

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات التنفسية أنواعها كثيرة جدًا والإنفلونزا لها العديد من الصور والأنواع.

موضحا أن الفيروسات تتشابه في أعراضها وهي نتيجة للالتهاب التنفسي، ناصحَا من يعاني نزلات برد بعدم الخروج من المنزل في تلك الفترة وفي حالة زيادة الأعراض التوجه واستشارة الطبيب.

وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أنهم يرصدون بصورة منتظمة الفيروسات الموجودة في مصر منذ بدء فصل الشتاء وما قبله، مؤكدًا أن الطب الوقائي يمارس ذلك وعلى المستوى الإكلينيكي يتم تقييم انتشار الفيروسات وحدتها وتداعياتها ودرجة انتشارها وتأثيرها على المرضى والتعرف على عدد المصابين والتعرف على شكل المضاعفات.

الفيروسات الموجودة

وأضاف: "على أرض الواقع اللي موجود حاليًا من الفيروسات هي الفيروسات الموجودة كل عام"، مشددًا على أن النشاط الفيروسي ينشط مع فصل الشتاء وهناك عدد من النصائح لتعامل المواطنين مع انتشار الفيروسات التنفسية في تلك الفترة، متابعًا: "المدارس والحضانات والجامعات تساعد في انتشار الفيروسات.. شخص ينقل العدوى لـ4 أشخاص".

وتابع: "لا يوجد أي فيروسات جديدة طرأت في مصر بخلاف ما يظهر كل عام"، مؤكدًا أن هناك إجراءات خاصة يتم التعامل بها مع المصريين العائدين من الدول الخارجية التي بها انتشار فيروسي خلال الفترة الحالية.