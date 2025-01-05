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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

سماء إبراهيم تكشف سر بكاء زينب في موضوع عائلي.. فيديو

الفنانة سماء إبراهيم
الفنانة سماء إبراهيم
أوركيد سامي
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قالت الفنانة سماء إبراهيم إنها محظوظة لانضمامها لمسلسل "موضوع عائلي" منذ موسمه الأول، لأنه يأخذنا في زيارة عائلية لكل المنازل العربية، موضحة أن شخصية "زينب" تواصل مغامراتها اليومية مع زوجها "رمضان حريقة" وهي المباراة الفنية التي ارتبط بها المُشاهدين طوال الموسمين السابقين.

 وأضافت في لقاء خاص لصدى البلد أن علاقتها بالفنان محمد رضوان تطورت بصورة كبيرة في السنوات الماضية مع بداية العمل، وأصبح المُشاهدون يستمتعون بمغامراتهما اليومية.

وأوضحت سماء إبراهيم أن سر بكاء زينب هو التأثر لأن زينب شخصية بسيطة.

يذكر أن موضوع عائلي بدأ عرضه على منصة شاهد، وهو فكرة وإخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضا في الكتابة إلى جانب محمد عز الدين، وكريم يوسف، سامح جمال، ويشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، كلا من؛ نور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى ظهور خاص لرانيا يوسف.

وتتواصل الأحداث في الموسم الثالث من "موضوع عائلي"، مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

اخبار الفن نجوم الفن موضوع عائلي مسلسل موضوع عائلي الفنانة سماء إبراهيم

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