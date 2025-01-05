أشد من كورونا.. انتشار فيروس جديد يثير الهلع في الصين

عرضت فضائية “العربية مصر” تقريرا بعنوان "انتشار فيروس جديد يثير الهلع في الصين والحكومة الصينية: “لا يوجد لقاح مضاد للفيروس”.

ووفقا للتقرير، أثار انتشار فيروس HMPV فى الصين قلقا واسعا بعد زيادة ملحوظة فى حالات الإصابة به، حيث إن الفيروس يشبه الإنفلونزا ويتسبب بالتهاب فى الرئة، تتنوع أعراضه بين السعال والحمى، وقد يتطور إلى التهاب رئوي.

وشهدت الإصابات بالفيروس ارتفاعا ملحوظا فى عدة دول وأطاح بكثير فى المستشفيات بلا علاج، ما أثار الهلع والتساؤل ما إذا كنا وراء وباء جديد بعد كورونا.

فى سياق متصل، قال مستشار علاج دوائي، إن الفيروسين كورونا وHMPV مختلفان، وهذا الفيروس ينتمي إلى عائلة لفيروس آخر وهو الفيروس المخلوي، وهو ليس بجديد وتم اكتشافه عام 2001 فى هولندا، ويعتقد أن أصله من الطيور.

وأضاف: “هذا الفيروس أعراضه تتشكل بحمى تستمر لـ3 و4 أيام، وآلام فى البلعوم وصعوبة فى التنفس، وهو أشد من أعراض كورونا، وارتفاعاته الآن فى الصين كثيرة جدا، ويجب أن نبقي أعيننا مفتوحة”.