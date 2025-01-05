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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الغربية: جهود مكثفة لإنهاء تطوير عمارات أبوشاهين بالمحلة وتوفير مسكن آمن

عمارات أبوشاهين بالمحلة
عمارات أبوشاهين بالمحلة
أ ش أ
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أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، أن المحافظة تسابق الزمن لإنجاز تطوير العمارتين (23) و(24) بمنطقة أبوشاهين بالمحلة الكبرى، ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن لائق وآمن للمواطنين.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان، اليوم "الأحد"، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير ثلاث عمارات، بينما يتم استكمال العمل على العمارتين الجديدتين وفق جدول زمني محدد، مع توفير وحدات سكنية مؤقتة للأسر المتضررة حتى عودتهم إلى منازلهم المطورة.

وقال: "العمل لا يتوقف، وهدفنا أن يعيش كل مواطن في بيئة تليق به وبأسرته.. مشروع تطوير منطقة أبوشاهين ليس مجرد بناء عمارات، بل هو خطوة مهمة نحو القضاء على العشوائيات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين".

وأضاف أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للجميع، كما أشاد بجهود العاملين في المشروع، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة.

وتابع: "ما يتم تحقيقه اليوم هو شهادة حية على التزام الدولة بتغيير الواقع وتقديم مستقبل أفضل لأبنائنا.. نعمل يدًا بيد لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب أولوياتها". 

محافظ الغربية المناطق العشوائية توفير سكن لائق وآمن توفير وحدات سكنية

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