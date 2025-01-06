نشأت الديهي: نشهد حالة من فرط الشعارات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأوساط الثفافية في مصر تشهد حالة من "الشد والجذب"، حيث يولد حزب سياسي جديد، وهو ما خلق حالة من الجدل السياسي ما بين مؤيد ومعارض.

وأشار الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أننا أمام حالة من الحراك السياسي، والانطلاق نحو التعبير عن الرأي بمنتهى الصراحة والقوة، لافتا إلى أن حق الدفاع عن الثوابت الوطنية واجب.

وأضاف نشأت الديهي، أن العدو الأساسي لنا هو الإخوان المسلمين والجهل، معلقا: "عيوننا منتبهه لثغور الوطن.. والاختلاف أمر طبيعي"، والحرية واجب وضرورة، منوها بأن هناك حالة من فرط الشعارات مثل العدالة الاجتماعية، والتعليم أولا، والاهتمام بطبقات الأقل في المجتمع، متسائلا: كيف لنا أن نفعل هذه الشعارات؟، بحيث نتحول إلى التنفيذ.