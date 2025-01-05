مشهد مرعب في مقابر مصر القديمة.. شاب معلق بالحبال| ما القصة؟

قصة أغرب من الخيال شهدتها مقابر مصر القديمة حيث عثر الأهالي على جثة شاب معلقا في شجرة من رقبته عن طريق حبل، مما آثار خوف الأهالي وقاموا بإبلاغ الشرطة.

جثة شاب معلق في شجرة بمقابر مصر القديمة

في البداية ظهر الحادث وكأنه جريمة قام أحدهم خلالها بتعليق الشاب في الحبل وتركه وفر هاربا، إلا أن التحريات كشفت عدم وجود شبهة جنائية وأن الشاب قام بتعليق نفسه في حبل في الشجرة داخل المقابر بسبب مروره بأزمة نفسية.

حالة من الرعب شهدتها مقابر الخيالة بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، بعد العثور على جثة شاب معلقة في حبل مربوطا في شجرة داخل المقابر، حيث تبين أن الشاب سطر نهاية مأساوية لحياته بسبب مروه بأزمة نفسية بعد فسخ خطوبته.

كواليس العثور على جثة شاب داخل مقابر مصر القديمة

أهالي منطقة مصر القديمة أثناء تواجدهم في مقابر الخيالة عثروا على جثة شاب معلقا في حبل مبروطا في شجرة داخل المقابر، وعلى الفور قاموا بإبلاغ شرطة النجدة التي وصلت وتم فرض كردون أمني داخل المقابر.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت اخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان شاب معلقا في شجرة داخل المقابر وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث لكشف الملابسات وفحص الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرتها أجهزة المباحث في القاهرة العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه معلقا في حبل مربوطا في شجرة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الشاب قام بإنهاء حياته.

كما شرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب فسخ خطبته قبل فترة مما نتج عنه إصابته بحالة نفسية سيئة بسبب شدة حبه للفتاة، وقام على أثرها بربط نفسه في شجرة داخل المقابر لينهي حياته وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وأكدت التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة، أن الشاب قام بشراء حبل ودخل إلى مقابر مصر القديمة وعلق الحبل على الشجرة ثم قام بتعليق نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن مر بأزمة نفسية حادة بسبب تركه لخطيبته السابقة بعد فترة من الحب الشديد، وتباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة.