عيد عبدالملك: تواجد كريم الدبيس أمام شباب بلوزداد قلل من خطورة الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام إستاد أبيدجان.





وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc :"مباراة شباب بلوزداد كانت تحتاج مروان عطية، نظرًا لصعوبة المباراة، وكان من الأفضل مشاركة إمام عاشور في مركز الجناح مكان كريم الدبيس على أن يشارك لاعب أخر فيوسط الملعب".





وتابع: "تواجد كريم الدبيس، قلل من خطورة الأهلي، وكان عليه اللعب بـ3 لاعبين في وسط الملعب في حالة لعب كولر على التعادل لخطفنفطة".









واضاف :"الأهلي سيحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المباراة القادمة أمام استاد أبيدجان، لأن مباراة أورلاندو وشباب بلوزدادستكون صعبة".





وأكمل :".لاعبان فقط في الأهلي لا يوجد لهم منافسين في الأهلي وهما إمام عاشور ووسام أبوعلي، وباقي اللاعبين شبه بعضهم ولا يوجدفارق بينهم".





وأتم : "الأهلي أخر موسمين كان الأفضل في الفريق، وهو رقم واحد في الأهلي، رغم وجود بعض الأخطاء".