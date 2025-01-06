مواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2025 وسعرها عالميًا .. صور

تواصل سيارة مازدا 3 من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد طرح موديلات 2025، والتي احتفظت بنفس التكنولوجيا والتصميم المقدم منذ 2019، ولكن مع بعض التغييرات من حيث المزايا والأداء، مع مفهوم السيدان الأقرب للرياضي.

القدرات الفنية للسيارة مازدا 3 موديل 2025

تعتمد السيارة مازدا 3 موديل 2025 على ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، ومحرك Skyactiv-G رباعي الأسطوانات، بقوة 153 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 200 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، مع وضعية القيادة الرياضية للسيارة.

مازدا 3 موديل 2025

تصميم وتجهيزات السيارة مازدا 3 موديل 2025

تضم السيارة مازدا 3 موديل 2025 مصابيح أمامية LED، عجلات ألمنيوم بقياس 16 بوصة، مدعومة بإطارات 205/60/R16، أنابيب عادم مزدوجة مطلية بالكروم، نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام التنبيه من حركة المرور الأمامية والخلفية، نظام تنبيه انتباه السائق، نظام التحذير من مغادرة المسار.

مازدا 3 موديل 2025

تحتوي مازدا 3 موديل 2025 على نظام تعزيز الكبح داخل المدن، وسائد هوائية متطورة، شاشة مركزية بقياس 8.8 بوصة، زر تشغيل المحرك ونظام الدخول الذكي، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مقاعد رياضية، نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبراتMazda Harmonic Acoustics، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة، مرايات كهربائية، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، فرامل يد الكترونية مع تقنية Auto Brake Hold.

مازدا 3 موديل 2025

سعر السيارة مازدا 3 موديل 2025 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2025 في السوق العالمي من 23.950 دولار أمريكي، وصولاً إلى 36.395 دولار أمريكي للفئة عالية التجهيزات.