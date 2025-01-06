قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة عمل.. القومي للطفولة يعلن عن حاجته لمسئول مالي |اعرف الشروط
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب
طريقة التقديم على شقة بنظام التمويل العقاري من البنك (الشروط والخطوات)
مانشستر سيتي يقدم عرضًا تاريخيًا بعقد لمدة خمس سنوات لضم عمر مرموش
هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح
37 يوما | عمرو دياب أمام المحكمة بتهمة صفع شاب
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا جديدا بشأن العقوبات ضد سوريا
عيد ميلاد مجيد.. أبو العينين يهنئ الأقباط من كاتدرائية ميلاد المسيح |فيديو وصور
أجراس وترانيم في احتفالات أقباط الغربية فرحا بأعياد الميلاد المجيد..صور
حقيقة الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. السجيني: البرلمان ملتزم بإصدار التعديلات
خنقها زوجها.. سفارة عربية تتسلم جثمان ضحية شقة مصر الجديدة
بحضور آلاف الأقباط.. أسقف أسيوط يترأس قداس عيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2025 وسعرها عالميًا .. صور

 مازدا 3 موديل 2025
 مازدا 3 موديل 2025
×

تواصل سيارة مازدا 3 من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد طرح موديلات 2025، والتي احتفظت بنفس التكنولوجيا والتصميم المقدم منذ 2019، ولكن مع بعض التغييرات من حيث المزايا والأداء، مع مفهوم السيدان الأقرب للرياضي.

القدرات الفنية للسيارة مازدا 3 موديل 2025 

 

تعتمد السيارة مازدا 3 موديل 2025 على ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، ومحرك Skyactiv-G رباعي الأسطوانات، بقوة 153 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 200 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، مع وضعية القيادة الرياضية للسيارة.

 مازدا 3 موديل 2025 

تصميم وتجهيزات السيارة مازدا 3 موديل 2025

 

تضم السيارة مازدا 3 موديل 2025 مصابيح أمامية LED، عجلات ألمنيوم بقياس 16 بوصة، مدعومة بإطارات 205/60/R16، أنابيب عادم مزدوجة مطلية بالكروم، نظام مراقبة النقطة العمياء، نظام التنبيه من حركة المرور الأمامية والخلفية، نظام تنبيه انتباه السائق، نظام التحذير من مغادرة المسار.

 مازدا 3 موديل 2025 

تحتوي مازدا 3 موديل 2025 على نظام تعزيز الكبح داخل المدن، وسائد هوائية متطورة، شاشة مركزية بقياس 8.8 بوصة، زر تشغيل المحرك ونظام الدخول الذكي، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مقاعد رياضية، نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبراتMazda Harmonic Acoustics، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة، مرايات كهربائية، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، فرامل يد الكترونية مع تقنية Auto Brake Hold.

 مازدا 3 موديل 2025 

سعر السيارة مازدا 3 موديل 2025 عالميًا 

 

تبدأ أسعار السيارة مازدا 3 موديل 2025 في السوق العالمي من 23.950 دولار أمريكي، وصولاً إلى 36.395 دولار أمريكي للفئة عالية التجهيزات.

 مازدا 3 موديل 2025 
مازدا مازدا 3 مازدا 3 موديل 2025 سيارة مازدا 3 موديل 2025 سعر سيارة مازدا 3 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (اقبض 1000 جنيه بالرقم القومي)

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

طقس

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة 2025

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر) - صورة أرشيفية

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر)

ترشيحاتنا

 مازدا 3 موديل 2025

مواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2025 وسعرها عالميًا .. صور

نشرة أخبار السيارات

أخبار السيارات| مكافآت مالية لأصحاب هذه المركبات.. وأسباب ضعف تسارع السيارة في الصباح

البيتكوين

تقترب من 100 ألف دولار.. خبر مفرح لمتداولي عملة البيتكوين

بالصور

أطعمة لبشرة صحية متوهجة في الشتاء

أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء

عيد ميلاد مجيد.. أبو العينين يهنئ الأقباط من كاتدرائية ميلاد المسيح |فيديو وصور

أبو العينين يهنئ الأقباط من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
أبو العينين يهنئ الأقباط من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
أبو العينين يهنئ الأقباط من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

بحضور آلاف الأقباط.. أسقف أسيوط يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط

أجراس وترانيم في احتفالات أقباط الغربية فرحا بأعياد الميلاد المجيد..صور

صلاة قداس بالغربية
صلاة قداس بالغربية
صلاة قداس بالغربية

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد