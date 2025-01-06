كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تستعد لبدء قداس عيد الميلاد|صور

استقبلت كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، منذ الخامسة مساء المهنئين والمصلين استعدادا لبدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

الإستعداد لقداسه عيد الميلاد

تضمن الحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعدد كبير من السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما بدأ كورال أمجاد السماء الاستعداد لاستقبال الحضور، وذلك بترانيم عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان نشر المركز الاعلامي للكنيسة الأرثوذكسية تعليمات بشأن حضور قداس الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت على النحو التالي:

- يسمح بالدخول لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المعنية فقط، وعدم توقع قبول أي استثناء لأي سبب في هذا الأمر.

- تفتح أبواب الكاتدرائية الساعة الخامسة مساءً، ويكون الدخول من بوابة 3 ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد، بينما تبدأ الصلوات في السابعة مساءً.

- الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي توفرها الكنيسة.

- تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، ويكون الدخول للجميع مترجلين.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة.