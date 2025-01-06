الجيش الأمريكي يقصف مواقع داعش في العراق

شن الجيش الأمريكي اليوم، الاثنين، هجوما على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية، مقتل أحد عناصر قوات التحالف وإصابة اثنين خلال ضربة ضد تنظيم داعش في العراق، بحسب ما أورده موقع السومرية "نيوز العراقي".

وأوضحت القيادة الوسطى في بيان أنه، "من 30 ديسمبر إلى 6 يناير الجاري، شنت القيادة المركزية والقوات العراقية ضربات متعددة في جبال الحمرين في العراق، مستهدفة مواقع داعش المعروفة".

وأضاف البيان أن الضربات "عملت العمليات على تعطيل وتدهور قدرة داعش على تخطيط وتنظيم وشن الهجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وتابع "قتل أحد أعضاء التحالف وأصيب اثنان من دولتين مختلفتين"، مضيفا "لم تكن هناك إصابات للأفراد الأمريكيين أو أضرار في المعدات الأمريكية".