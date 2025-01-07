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أسعار الدينار البحريني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-1-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الدينار البحريني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-1-2025

دينار بحريني
دينار بحريني
ولاء عبد الكريم
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شهدت أسعار الدينار البحريني استقراراً أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في 10 بنوك محلية، حيث تراوحت الأسعار بين 132 و134 جنيهًا، في ظل حركة الأسواق المالية المستقرة.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدينار البحريني في عدد من البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 134.195 جنيه

سعر البيع: 134.566 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 132.833 جنيه

سعر البيع: 134.483 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 132.892 جنيه

سعر البيع: 134.483 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 132.905 جنيه

سعر البيع: 134.483 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 132.920 جنيه

سعر البيع: 134.500 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 132.885 جنيه

سعر البيع: 134.460 جنيه

بنك قطر الوطني (QNB):

سعر الشراء: 132.835 جنيه

سعر البيع: 134.450 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 132.850 جنيه

سعر البيع: 134.470 جنيه

بنك بلوم:

سعر الشراء: 132.910 جنيه

سعر البيع: 134.500 جنيه

البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 132.800 جنيه

سعر البيع: 134.470 جنيه


تُظهر هذه الأسعار استقراراً في قيمة الدينار البحريني أمام الجنيه المصري في الوقت الراهن، مع تحركات طفيفة بين البنوك.

ويُتوقع أن تظل الأسعار ثابتة خلال الأيام القادمة في ظل الاستقرار النسبي في أسواق الصرف.

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