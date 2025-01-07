أسعار الدينار البحريني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-1-2025

شهدت أسعار الدينار البحريني استقراراً أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في 10 بنوك محلية، حيث تراوحت الأسعار بين 132 و134 جنيهًا، في ظل حركة الأسواق المالية المستقرة.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الدينار البحريني في عدد من البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 134.195 جنيه
سعر البيع: 134.566 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 132.833 جنيه
سعر البيع: 134.483 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 132.892 جنيه
سعر البيع: 134.483 جنيه
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 132.905 جنيه
سعر البيع: 134.483 جنيه
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 132.920 جنيه
سعر البيع: 134.500 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 132.885 جنيه
سعر البيع: 134.460 جنيه
بنك قطر الوطني (QNB):
سعر الشراء: 132.835 جنيه
سعر البيع: 134.450 جنيه
البنك العربي الأفريقي الدولي:
سعر الشراء: 132.850 جنيه
سعر البيع: 134.470 جنيه
بنك بلوم:
سعر الشراء: 132.910 جنيه
سعر البيع: 134.500 جنيه
البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 132.800 جنيه
سعر البيع: 134.470 جنيه
تُظهر هذه الأسعار استقراراً في قيمة الدينار البحريني أمام الجنيه المصري في الوقت الراهن، مع تحركات طفيفة بين البنوك.
ويُتوقع أن تظل الأسعار ثابتة خلال الأيام القادمة في ظل الاستقرار النسبي في أسواق الصرف.