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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

بنطلون دانتيل .. ميرنا جميل تخطف الأنظار بأناقتها |شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
رنا عصمت
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شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورا جديدة لها.

وظهرت ميرنا بإطلالة مميزة وجذابة مرتدية بنطلون دانتيل وبليزر باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها أنيقة.

وتتميز ميرنا جميل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ميرنا جميل ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد ميرنا جميل على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ميرنا جميل إطلالة ميرنا جميل صور ميرنا جميل

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