إخماد حريق سيارة على الطريق الزراعي بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد حريق هائل اندلعت نيرانه بسيارة ملاكي إثر ماس كهربائي مفاجىء بالتنسيق مع لجان شعبية من الأهالي مما تسبب في ارتباك حركة النقل والمواصلات بطريق "القاهرة ـالاسكندرية " الزراعي بمدخل منطقة المعرض بمدينة طنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بسيارة ملاكي بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وإخماد الحريق حفاظا على ارواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.