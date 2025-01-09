دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة.. صحيح ويغفل عنه الكثيرون

لاشك أن دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة يعد أحد أسرار ودرجات الدعاء الخفية ، فرغم أننا ندرك قوة الدعاء وأنه في ذاته عبادة من أعظم العبادات ، إلا أنه لايزال هناك الكثير عنه لا نعرفه وينبغي معرفته ومن بينها دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة والذي يعد أحد نسائم الطمأنينة في الدنيا ، ولعل هذا ما يبين أهمية معرفة دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة واغتنامه للفوز .

دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دعاء اشتياق الجنة صحيح والمعاني فيه صحيحة ولا يتضمن أي مخالفة شرعية.

وأوضح " الورداني" عن صحة دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة أي صحة دعاء الاشتياق للجنة، والذى يتضمن "اللهم أنت الصاحب والحبيب، وأنت الواحد المجيب، وأنت الشافي والطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد"، أن الدعاء المذكور يحتوي على معانٍ صحيحة وجميلة تعبر عن التوكل على الله والتوجه إليه بالطلب والدعاء.

وأشار إلى أن هذا الدعاء يشمل صفات لله سبحانه وتعالى مثل "الصاحب والحبيب"، وهي صفات تجسد العلاقة بين العبد وربه، منوهًا بأنه فيما يتعلق بالجزء الذي يذكر "إذا اشتاقت له الجنة"، فهذا وارد إذا كان قلب الشخص متعلقًا بالله سبحانه وتعالى.

صحة دعاء الاشتياق إلى الجنة

وتابع: وكان عابدًا له بكل إخلاص، إلا أن الجزم بأن الجنة "تشتاق" إلى الشخص هو أمر غير موثوق علميًا، ولكن إذا كان القلب متعلقًا بالله وإيمانه صادقًا، فإن الأجر والثواب من الله سيكون واقعًا عليه.

ونبه إلى أن الدعاء الصحيح في السفر، مثل "اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل"، هو دعاء مستحب وصحيح، ويمكن للإنسان أن يدعو به في سفره لتحقيق الطمأنينة والسكينة.

دعاء اشتياق الجنة