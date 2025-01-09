بحوزته سـاطور وسـ كاكين.. اعتقال شخص حاول دخول مركز الزوار في الكابيتول

اعتقلت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، رجلًا حاول إدخال "ساطور" وسكاكين إلى مركز زوار مبنى الكونجرس.

وتعاملت الشرطة الأمريكية مع سيارة مشبوهة بالقرب من نصب غرانت التذكاري؛ إذ اكتشف أحد ضباط شرطة الكونجرس وجود "ساطور" و3 سكاكين داخل حقيبة الرجل في أثناء الفحص الأمني.

وأعلنت الشرطة التعامل مع سيارة مشبوهة، وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "تمكنت فرقة مكافحة القنابل التابعة لنا من تطهير السيارة المشبوهة الواقعة على طول شارع فيرست، شمال غرب، بالقرب من نصب جرانت التذكاري".

يذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار دونالد ترامب الذي كان يشغل منصب رئيس البلاد في ذلك الوقت، مبنى الكونغرس الأمريكي لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020، وفاز بها بايدن.