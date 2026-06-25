مرضى أورام.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكرنك

شهد طريق الكرنك بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددا من مرضى الأورام ومرافقيهم خلال عودتهم من مستشفى شفاء الأورمان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

وفور وقوع الحادث، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما شهد موقع الحادث حالة من الاستنفار بين الأجهزة الامنية والتنفيذية لمتابعة الموقف وتأمين الطريق.

وكشفت المعلومات الأولية أن المصابين كانوا في طريق العودة إلى منازلهم عقب تلقي الخدمات العلاجية والفحوصات الطبية داخل مستشفى شفاء الأورمان، قبل أن تنقلب السيارة على طريق الكرنك لأسباب جارٍ الوقوف عليها.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما خضع عدد منهم للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة لتحديد طبيعة الإصابات ومدى احتياجهم للتدخلات العلاجية، خاصة الحالات التي وصفت بالحرجة.

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة لتولى التحقيقات