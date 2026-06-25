ياسمين عز عن واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها: «اتضربت واتكسرت بسبب ضرس.. والمشهد غير إنساني»

علّقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان داخل عيادتها، معربة عن صدمتها الشديدة من تفاصيل الحادث، مؤكدة أن ما تعرضت له الطبيبة لا يمكن وصفه إلا بأنه «مشهد غير إنساني».

التسبب في انتقال عدوى

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن الواقعة بدأت عندما طلبت إحدى المريضات الحصول على ضرسها بعد خلعه، إلا أن طبيبة الأسنان رفضت تسليمه لها لأسباب طبية، خشية التسبب في انتقال عدوى أو حدوث أي مخاطر صحية.

وأضافت أن رفض الطبيبة لم يلق قبولاً لدى المريضة وشقيقتها، اللتين دخلتا في مشادة معها تطورت إلى توجيه السباب والاعتداء عليها، قبل أن تتصاعد الأحداث بصورة أكثر عنفاً.

الاعتداء على الطبيبة

وأشارت إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ دخل أحد الرجال حاملاً قطعة خشبية واعتدى على الطبيبة بشكل عنيف، ما أسفر عن إصابتها بكسر مضاعف وإصابات متعددة، فضلاً عن الأضرار النفسية الكبيرة التي تعرضت لها.

وأكدت ياسمين عز أن ما حدث للطبيبة يثير حالة من الاستياء، خاصة أنها كانت بمفردها في مواجهة عدد من الأشخاص الذين اعتدوا عليها، قائلة: «مشهد لا هو آدمي ولا يمكن تقبله.. ست واحدة وسط هذا الكم من الرجال تتعرض للضرب بسبب ضرس».

احترام الأطباء والعاملين في القطاع الطبي

واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على ضرورة احترام الأطباء والعاملين في القطاع الطبي وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء عملهم، مشددة على أن الخلافات مهما كانت أسبابها لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف والاعتداء.