كوب ماء بالليمون.. سر يجعل صحتك أفضل

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، 6 فوائد ل ماء الليمون ستذهلك:

1- ترطيب مثالي: الليمون يجعل شرب الماء أسهل وألذ.

2- غني بفيتامين C: يعزز #المناعة ويحمي من الأمراض.

3- داعم لخسارة الوزن: يساعد على تقليل الشعور بالجوع.

4- بديل للمشروبات السكرية: يحافظ على وزنك وصحتك.

5- حماية الكلى: يقلل من خطر تكوّن حصوات الكلى.

6- تحسين الهضم: يدعم حركة الأمعاء بشكل صحي.

تنبيه بسيط ..

•شرب كميات كبيرة من ماء الليمون قد يسبب تآكل مينا الأسنان أو الحموضة. استخدم الشفاطة واشطف فمك بعد الشرب.

•إذا كنت تعاني من ارتجاع معدي، قد يسبب ماء الليمون زيادة الحموضة.

كيف تصنعه؟

أضف عصير نصف ليمونة إلى كوب ماء، وجرّب إضافات مثل الزنجبيل أو النعناع لمزيد من الانتعاش.

