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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

التموين تطرح قهوة سريعة الذوبان وبسكويت تومورو على بطاقات الدعم

سلع
سلع
محمد صبيح
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تشهد منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية اليوم الخميس، الموافق 9 يناير 2025، إقبالاً من المواطنين لصرف السلع التموينية لشهر يناير ضمن حصص الدعم الشهرية المقدمة عبر بطاقات التموين. وفيما يلي قائمة بأسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمستفيدين خلال هذا الشهر.

سعر الزيت الخليط اليوم

يتوفر الزيت الخليط عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

سعر السكر اليوم

السكر المعبأ يُطرح للمواطنين بسعر 12.60 جنيهًا للكيلوجرام.

سعر المكرونة اليوم

تُباع المكرونة بأسعار:

عبوة 800 جرام: 15.50 جنيهًا.

عبوة 400 جرام: 7.75 جنيهًا.

سعر العدس اليوم

يتوفر العدس المجروش عبوة 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

سعر الجبنة اليوم

تُباع الجبنة تتراباك بأسعار:

عبوة 250 جرام: 7.50 جنيهًا.

عبوة 500 جرام: 14 جنيهًا.

سعر مسحوق الغسيل اليوم

المسحوق العادي اليدوي عبوة 800 جرام: 16 جنيهًا.

المسحوق الأوتوماتيك عبوة 800 جرام: 25 جنيهًا.

سعر صابون التواليت اليوم

تتوفر قطعة صابون التواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيهًا.

سعر الفول اليوم

يُباع الفول المعبأ عبوة 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

سعر اللبن الجاف اليوم

يتوفر اللبن الجاف عبوة 125 جرام بسعر 25.50 جنيهًا.

سعر الخل اليوم

يُطرح الخل زجاجة 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

سعر المربى اليوم

تُباع عبوة المربى 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

سعر التونة اليوم

تتوفر التونة المفتتة عبوة 140 جرام بسعر 18 جنيهًا.

سعر الدقيق اليوم

يُباع الدقيق المعبأ بسعر 18 جنيهًا للكيلوجرام.

سعر الشاي اليوم

تُطرح عبوة الشاي الناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

سعر الطحينة اليوم

ظرف الطحينة البيضاء 140 جرام متوفر بسعر 3.75 جنيه.

سعر القهوة اليوم

تُباع القهوة سريعة الذوبان عبوة 18 جرام بسعر 4 جنيهات.

سعر المسلي الصناعي اليوم

يتوفر المسلي الصناعي عبوة 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

أسعار البسكويت اليوم

بسكويت تومورو (أنواع): 3 جنيهات.

بسكويت بوو (أنواع): 3.75 جنيه.

بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر (أنواع): 2.75 جنيه.

سعر بار الحلاوة الطحينية اليوم

يتوفر بار الحلاوة الطحينية عبوة 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

سعر ملح الطعام اليوم

الكيس 300 جرام يُباع بسعر 1.25 جنيه.

سعر صابون الغسيل اليوم

تُباع قطعة صابون الغسيل 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

سعر مرقة الدجاج اليوم

تتوفر عبوة مرقة الدجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

سعر صلصة الطماطم اليوم

تُطرح عبوة صلصة الطماطم 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

سعر سائل غسيل الأواني اليوم

الكيس 80 جرام متوفر بسعر 3 جنيهات.

تسهيل وصول السلع للمستفيدين

تُطرح هذه السلع عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع محافظات مصر، لضمان حصول المستفيدين على حصصهم بسهولة ويسر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توفر كافة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعومة.

إجراءات الاستفادة

تُهيب وزارة التموين بالمواطنين ضرورة تحديث بياناتهم على بطاقات التموين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم المقدم.



 

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