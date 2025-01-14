سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-1-2025

نستعرض آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في البنوك حيث يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه من الأسعار التي تهم الكثيرين في مصر، سواء من المستثمرين أو المسافرين.
في هذا التقرير نستعرض أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ونقدم مقارنة بين أسعار البيع والشراء.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبى الإسلامي:
الشراء: 13.464
البيع: 13.488
في مصرف أبوظبى الإسلامي، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.464 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 13.488 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC:
الشراء: 13.450
البيع: 13.470
في بنك HSBC، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.450 جنيه مصري، في حين بلغ سعر البيع 13.470 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي:
الشراء: 13.442
البيع: 13.469
في المصرف العربي الدولي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.442 جنيه مصري، وسعر البيع 13.469 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:
الشراء: 13.437
البيع: 13.475
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.437 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.475 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 13.434
البيع: 13.472
في البنك التجاري الدولي (CIB)، كان سعر شراء الريال السعودي 13.434 جنيه مصري، وسعر البيع 13.472 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:
الشراء: 13.430
البيع: 13.482
في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء الريال السعودي 13.430 جنيه مصري، وسعر البيع 13.482 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي:
الشراء: 13.427
البيع: 13.454
في البنك المصري الخليجي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.427 جنيه مصري، وسعر البيع 13.454 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك:
الشراء: 13.418
البيع: 13.497
في ميد بنك، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.418 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 13.497 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان:
الشراء: 13.415
البيع: 13.469
في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.415 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.469 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:
الشراء: 13.407
البيع: 13.469
في بنك مصر، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.407 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 13.469 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:
الشراء: 13.407
البيع: 13.469
في البنك الأهلي المصري، كان سعر شراء الريال السعودي 13.407 جنيه مصري، وسعر البيع 13.469 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس:
الشراء: 13.388
البيع: 13.476
في بنك قناة السويس، كان سعر شراء الريال السعودي 13.388 جنيه مصري، وسعر البيع 13.476 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول:
الشراء: 13.380
البيع: 13.470
في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.380 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.470 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة:
الشراء: 13.372
البيع: 13.466
في بنك البركة، كان سعر شراء الريال السعودي 13.372 جنيه مصري، وسعر البيع 13.466 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK):
الشراء: 13.357
البيع: 13.488
في بنك الكويت الوطني (NBK)، كان سعر شراء الريال السعودي 13.357 جنيه مصري، وسعر البيع 13.488 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية:
الشراء: 13.333
البيع: 13.488
في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.333 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.488 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي:
الشراء: 13.246
البيع: 13.277
في بنك QNB الأهلي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.246 جنيه مصري، وسعر البيع 13.277 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):
الشراء: 13.240
البيع: 13.470
في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، كان سعر شراء الريال السعودي 13.240 جنيه مصري، وسعر البيع 13.470 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):
الشراء: 13.234
البيع: 13.265
في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.234 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.265 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي:
الشراء: 13.107
البيع: 13.468
في البنك العقاري المصري العربي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.107 جنيه مصري، وسعر البيع 13.468 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد:
الشراء: 13.011
البيع: 13.483
في المصرف المتحد، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.011 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 13.483 جنيه مصري.
تعكس أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية التحركات اليومية في الأسواق المالية. متابعة هذه الأسعار بانتظام تساعد المستثمرين والمستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.