سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-1-2025

نستعرض آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في البنوك حيث يعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه من الأسعار التي تهم الكثيرين في مصر، سواء من المستثمرين أو المسافرين.

في هذا التقرير نستعرض أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ونقدم مقارنة بين أسعار البيع والشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبى الإسلامي:

الشراء: 13.464

البيع: 13.488

في مصرف أبوظبى الإسلامي، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.464 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 13.488 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC:

الشراء: 13.450

البيع: 13.470

في بنك HSBC، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.450 جنيه مصري، في حين بلغ سعر البيع 13.470 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي:

الشراء: 13.442

البيع: 13.469

في المصرف العربي الدولي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.442 جنيه مصري، وسعر البيع 13.469 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:

الشراء: 13.437

البيع: 13.475

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.437 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.475 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 13.434

البيع: 13.472

في البنك التجاري الدولي (CIB)، كان سعر شراء الريال السعودي 13.434 جنيه مصري، وسعر البيع 13.472 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:

الشراء: 13.430

البيع: 13.482

في بنك الإسكندرية، كان سعر شراء الريال السعودي 13.430 جنيه مصري، وسعر البيع 13.482 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي:

الشراء: 13.427

البيع: 13.454

في البنك المصري الخليجي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.427 جنيه مصري، وسعر البيع 13.454 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك:

الشراء: 13.418

البيع: 13.497

في ميد بنك، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.418 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 13.497 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان:

الشراء: 13.415

البيع: 13.469

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.415 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.469 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

الشراء: 13.407

البيع: 13.469

في بنك مصر، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.407 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 13.469 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:

الشراء: 13.407

البيع: 13.469

في البنك الأهلي المصري، كان سعر شراء الريال السعودي 13.407 جنيه مصري، وسعر البيع 13.469 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس:

الشراء: 13.388

البيع: 13.476

في بنك قناة السويس، كان سعر شراء الريال السعودي 13.388 جنيه مصري، وسعر البيع 13.476 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول:

الشراء: 13.380

البيع: 13.470

في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.380 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.470 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة:

الشراء: 13.372

البيع: 13.466

في بنك البركة، كان سعر شراء الريال السعودي 13.372 جنيه مصري، وسعر البيع 13.466 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK):

الشراء: 13.357

البيع: 13.488

في بنك الكويت الوطني (NBK)، كان سعر شراء الريال السعودي 13.357 جنيه مصري، وسعر البيع 13.488 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية:

الشراء: 13.333

البيع: 13.488

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.333 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.488 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي:

الشراء: 13.246

البيع: 13.277

في بنك QNB الأهلي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.246 جنيه مصري، وسعر البيع 13.277 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):

الشراء: 13.240

البيع: 13.470

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، كان سعر شراء الريال السعودي 13.240 جنيه مصري، وسعر البيع 13.470 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):

الشراء: 13.234

البيع: 13.265

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.234 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 13.265 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي:

الشراء: 13.107

البيع: 13.468

في البنك العقاري المصري العربي، كان سعر شراء الريال السعودي 13.107 جنيه مصري، وسعر البيع 13.468 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد:

الشراء: 13.011

البيع: 13.483

في المصرف المتحد، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.011 جنيه مصري، بينما كان سعر البيع 13.483 جنيه مصري.

تعكس أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية التحركات اليومية في الأسواق المالية. متابعة هذه الأسعار بانتظام تساعد المستثمرين والمستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.