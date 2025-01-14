قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دهس عامل دليفري.. تأجيل محاكمة ابن طليقة الشيف الشربيني لـ 28 يناير
إلغاء مواد وإعفاء من المصاريف.. خريطة طريق لنظام البكالوريا الجديدة| تفاصيل الحوار المجتمعي
رسميا.. الحكومة تحدد موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات
عبدالعاطي: نشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
الرئيس السيسي يوجه بمواكبة تطورات تكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية
وزير الإسكان: مد فترة التسجيل لإعلان "سكن لكل المصريين 5" حتى السبت
عبد العاطي: أوروبا تحتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين ومصر جاهزة للتصدير
وزير التموين يناقش مع شركات الزيوت مؤشرات الإنتاج استعدادًا لشهر رمضان
مقابل 70 ألف جنيه.. تصالح مطرب شعبي دهس طفلا مع أسرته بإمبابة
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو نقابة الأطباء بندوة حزب الوعي: نطالب بتغييرات إضافية بقانون المسؤولية الطبية

حزب الوعي
حزب الوعي
محمود ابراهيم
×

قال الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة  الأطباء  ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر. 

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان “قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية”، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.

وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، اتفقوا على رفض القانون الذي وصفه بـ"الكارثي"، موضحاً أنه يضر بالمهنة الصحية ككل، ويثير قلقاً واسعاً بسبب تأثيره السلبي على المرضى قبل الأطباء.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القانون لا تعالج جميع المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. وانتقد صياغة القانون الحالية التي تتضمن بنود غير دقيقة، خاصة المتعلقة بمسألة الحبس في حالة الأخطاء الطبية

وأضاف: "القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع ما يسمى بقتل ثلاثة أفراد، وهو أمر غير مبرر قانوني . الأخطاء الطبية لا يجب أن تُعامل كجرائم جنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم، ويجب أن تكون هناك تعريفات واضحة لما يُعتبر إهمالاً طبياً جسيماً.

وطالب الدكتور عبدالرحمن باستبدال العقوبات الجنائية بتعويضات مالية، وأن تكون لجان طبية متخصصة هي المسؤولة عن التحقيق في الأخطاء قبل إحالتها إلى النيابة. كما شدد على أن الأطباء لن يتنازلوا عن مطالبهم، محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، قد تشمل الاستقالات الجماعية، مما ينذر بأزمة كبيرة في النظام الصحي.

الأطباء نقابة الأطباء قانون المسئولية الطبية الوعي المسئولية الطبية حزب الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد

وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد

عيار 21 الآن مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

عيار 21 الآن مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

صلاة العشاء بعد الساعة 12

هل صلاة العشاء بعد الساعة 12 تعتبر قضاء؟.. انتبه لـ7 حقائق

أعلى شهادات إدخار في 2025

بعائد 1000 جنيه يوميا| اكتشف أفضل شهادات الادخار في البنوك 2025

مخالفات المرور

من الهاتف خلال ثوان.. استعلم عن المخالفات المرورية 2025

إبراهيم فايق

في قضية تسريب الـVAR.. النص الكامل لأقوال إبراهيم فايق

تراجع جديد| سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك 14-1-2025

تراجع جديد| سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك 14-1-2025

كهربا

بشأن كهربا.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

صلاة تجنيز القس يوحنا محفوظ

تحمل الألم بصبر وشكر.. صلاة تجنيز القس يوحنا محفوظ | صور

الحمل

6 أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك

القيد العائلي

فى دقائق .. استخراج القيد العائلي وأنت فى بيتك

بالصور

طريقة عمل الأرز البسمتي زي المطاعم

الارز البسمتى
الارز البسمتى
الارز البسمتى

سعرها 3.4 مليون دولار.. سيارة فيراري إنزو مهجورة يغطيها الغبار في دبي

فيراري إنزو
فيراري إنزو
فيراري إنزو

بدون سلق.. طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان مع فوائدها الصحية

طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان
طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان
طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان

جفاف الفم.. إشارة صامتة لأمراض خطيرة يجب الانتباه لها

جفاف الفم
جفاف الفم
جفاف الفم

فيديو

وسام أبو علي

وسام أبو علي يثير الذعر بعد إغمائه على الطائرة

راندا البحيري

بتهمة التزوير.. بلاغ رسمي من راندا البحيرى ضد طليقها

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقى عددا من المقاتلين

شيري عادل

حقيقة اعتزال شيري عادل.. ورد فعل صادم من بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

المزيد