رئيس جامعة بورسعيد: نعمل على إقامة مستشفى على أعلى مستوى

واصل الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد جولاته الميدانية لكافة قطاعات وكليات الجامعة.

حيث تفقد المستشفي الجامعى لجامعه بورسعيد وكان في استقباله أ.د ايهاب الحنفي عميد كلية الطب أ.د وائل شندى عميد كلية العلاج الطبيعي ,أ.د سناء عبد العظيم عميد كلية التمريض أ.د بسمة بدر الدين المدير التنفيذى للمستشفي والمهندس حسن الورواري المستشار الهندسي للجامعه

جاءت الجولة للوقوف على اخر المستجدات بالمستشفي فى ضوء الخطة المطروحة والتعرف على ما تم انجازه من اعمال على ارض الواقع.



وخلال تفقده شدد على ضرورة الاسراع من باقي الاعمال والانتهاء الفعلي والتجريبي من خلال الشركات المتخصصة



كما تفقد رئيس جامعة بورسعيد ايضا كافة العيادات الخارجية بكافة التخصصات الطبية.



واوصي رئيس جامعة بورسعيد بضرورة استغلال كافة المساحات الفضاء بالمستشفي احسن استغلال.

وأشار بان الجامعة فور التشغيل الكامل لاقسامها الطبية سوف تتعاون مع كبار الاطباء من المجتمع الخارجي الى جانب الاساتذة المتخصصين بكلية الطب بالجامعة للعمل داخل المستشفى.



وقال رئيس جامعة بورسعيد نعد من الان لأقامة مؤتمر على مستوى عالى سيقام بالمستشفي نستعرض فيه الخدمات التى تقدمها المستشفي الجامعى امكانياتها لبورسعيد والمحافظات المجاوره.



رئيس جامعة بورسعيد نعمل على اقامة المستشفي على مستوى عالى وسنقيم بالمستشفى مركزين احدهما للاعاقة والثانى للعلاج الطبيعى والتأهيل .

ولفت رئيس جامعة بورسعيد الي أنه ستقام بالمستشفي مركز للاعاقة على احدث النظم فى هذا المجال بالاضافة الى مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل وذلك لاستغلال المساحات الكبيره المتاحه بالمستشفي بالاضافة الى اقامة مراكز متخصصة اضافية بها العديد من التخصصات الطبية.

نهتم بالمستشفي الجامعى بالجانب الاجتماعي ستقام قاعات استقبال وكافتريا على اعلى مستوى من الخدمات وقاعات دراسية كبري متعددة الاعراض.



وفي نهاية جولة رئيس الجامعة اثني على الجهد المبذول مطالبا بالمزيد من الجهد بهدف افتتاح المستشفي فى اقرب وقت الى جانب العيادات الخارجية التى تعمل الان بكفاءة عالية لتكون المستشفي الجامعى لجامعة بورسعيد صرحا طبياً كبير يخدم العملية التعليمية لابنائنا الطلاب وخدمة ابناء بورسعيد والمحافظات المجاورة.