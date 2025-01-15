مشروبات وأطعمة تقلل من السعال في الشتاء .. أبرزها الكركم والأناناس

يمكن تقليل السعال بشكل طبيعي باستخدام هذه الأطعمة والمشروبات، والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء.

أطعمة تقلل من السعال في فصل الشتاء

وهناك قائمة بأطعمة تساعد في تقليل السعال خلال فصل الشتاء، وفقًا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، وتشمل ما يلي :

ـ العسل:

يمتلك العسل خصائص مهدئة للحلق ومضادة للميكروبات، ما يجعله فعالًا في تخفيف السعال.

يمكنك تناول ملعقة صغيرة من العسل أو إضافتها إلى مشروبات دافئة مثل الشاي.



ـ الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للسعال.

يمكن تناوله كشاي عن طريق غلي شرائح الزنجبيل مع الماء وتحليته بالعسل.



ـ الشوربة الدافئة (شوربة الدجاج):

شوربة الدجاج تساعد في تهدئة الحلق وتقليل الالتهابات، ما يساهم في تخفيف السعال.



ـ الثوم:

الثوم يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تقوية المناعة وتخفيف السعال.

يمكن إضافته إلى الأطعمة أو تناوله نيئًا إذا أمكن.



ـ الكركم:

يحتوي الكركم على مادة الكركومين التي تساعد في تقليل الالتهابات وتهدئة السعال.

يمكن إضافته إلى الحليب الدافئ مع العسل.



ـ المشروبات الدافئة:

الشاي بالأعشاب مثل النعناع أو البابونج يعمل على تهدئة الحلق وتقليل السعال.

تناول الماء الدافئ مع الليمون والعسل يساهم في ترطيب الحلق وتهدئة السعال.

أطعمة تقلل من السعال في فصل الشتاء



ـ الفواكه الحمضية:

الفواكه مثل البرتقال والجريب فروت تحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد في تقليل التهابات الحلق والسعال.



ـ اللوز:

اللوز يحتوي على زيوت تساعد في تهدئة الأغشية المخاطية في الحلق، ما يخفف من السعال.



ـ الأناناس:

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يساعد في تقليل التهابات الحلق وتهدئة السعال.

ـ الزبادي:

الزبادي يحتوي على بروبيوتيك يساعد في تعزيز الجهاز المناعي، مما يساهم في تقليل السعال الناتج عن العدوى.



نصائح إضافية للتخفيف من السعال في فصل الشتاء

ـ الترطيب: شرب كميات كافية من الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الحلق وتقليل السعال.

ـ تجنب المهيجات: مثل الدخان أو الهواء البارد، لأنها قد تزيد من تهيج الحلق والسعال.