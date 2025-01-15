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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء خلال لقائه المستثمرين المتعثرين: حل مشاكل جميع القطاعات على رأس أولوياتي

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع مع المستثمرين
محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع مع المستثمرين
ايمن محمد
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قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن حل مشاكل وتحديات جميع القطاعات علي راس اولوياتي " جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع بعض المستثمرين أصحاب المشروعات المتعثرة .

وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية للمحافظين نحو حل  مشكلات المواطنين ومنهم المستثمرين  .

عقد  محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم مع  عدد من المستثمرين أصحاب بعض المشروعات المتعثرة  لبحث آرائهم  ومقترحاتهم لوضع حلول للتحديات التي تواجههم وإيجاد حلول لها في اطار دفع معدلات التنمية بالمحافظة، وزيادة جذب استثمارات لزيادة الجذب السياحي، وذلك بحضور ممثل هيئة التنمية السياحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن حل مشكلات جميع القطاعات علي أرض المحافظة عامة وفي مجال التنمية السياحية خاصة على رأس أولوياته من أجل تعزيز الاستثمار السياحي علي أرض المحافظة بما يوفره من موارد للدولة والاف  فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار المحافظ انه خلال عدة لقاءات مع القطاعات المختلفة في المجال السياحي بالمحافظة تم تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي وجاري العمل على حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع تم التوصل الي بعض التحديات والاتفاق عليها والتي تتطلب التنسيق مع بعض الجهات والأجهزة بالدولة لإزالة تلك المعوقات ووعد محافظ جنوب سيناء بانه سيتم مخاطبة تلك الجهات كل فيما يخصه ومتابعة تلك المشروعات لبحث الجدية وعرض تقرير كل ثلاثة أشهر لتحديد نسب التنفيذ.


 

جنوب سيناء شرم الشيخ المستثمرين المتعثرين حل مشاكل

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