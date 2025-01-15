سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء 15-1-2025

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 15-1-2025 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

‎وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

‎سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

‎13.41 جنيه للشراء.

‎13.45 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎13.44 جنيه للشراء.

‎13.46 جنيه للبيع.



‎سعر الريال السعودي في بنك مصر

‎13.39 جنيه للشراء.

‎13.45 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في قناة السويس

‎13.37 جنيه للشراء.

‎13.46 جنيه للبيع

‎سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

‎13.42 جنيه للشراء.

‎13.46 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

‎13.39 جنيه للشراء

13.45 جنيه للبيع

