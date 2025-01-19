مصلحة السجون تبدأ بنقل الأسرى الفلسطينيين من معتقلاتهم إلى سجن عوفر

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام إسرائيلي أن مصلحة السجون بدأت بنقل الأسرى الفلسطينيين من معتقلاتهم إلى سجن عوفر.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن 78 من الأسرى سيتوجهون إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية.

ودخلت 187 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة و5 شاحنات وقود حتى الآن، وفق ما أكّده مراسل قناة «القاهرة الإخبارية».

ودخلت 191 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة و5 شاحنات وقود حتى الآن، مع عودة أكثر من 20 شاحنة مساعدات بعد تفريغ حمولاتها لدخولها إلى قطاع غزة.