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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصادية

حماية المنافسة
حماية المنافسة
ولاء عبد الكريم
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 قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:


طلب استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي.


الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي بشأن استحواذها على نسبة 80% من أسهم إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 5 ديسمبر 2024.


طلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي. 


الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة ستورا إنسو أويج بشأن استحواذها على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 ديسمبر 2024.


طلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.


الموافقة على ملف الإخطار المقدم من صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه بشأن استحواذ الصندوق على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 25 ديسمبر 2024.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
 

حماية المنافسة منع الاحتكار التركزات الاقتصادية

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