بعد الخسارة أمام أرولاندو.. الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة فاركو

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمواجهة فاركو، المنتظر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية، فيما حرص يحيى عطية الله، لاعب ‏الفريق المصاب بكسر في عظام الوجه على حضور المران واطمأن الجهاز الفني واللاعبين على حالته.‏



ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.