بعد الخسارة أمام أرولاندو.. الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة فاركو

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمواجهة فاركو، المنتظر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباريات القادمة في بطولة الدوري.
أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية، فيما حرص يحيى عطية الله، لاعب الفريق المصاب بكسر في عظام الوجه على حضور المران واطمأن الجهاز الفني واللاعبين على حالته.
ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.