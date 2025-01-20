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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. الزمالك أفضل الأندية المصرية في بطولات أفريقيا هذا الموسم

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي
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شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت"بالأرقام .. الزمالك هو أفضل الأندية المصرية في بطولات أفريقيا هذا الموسم .. و زيزو هو أفضل لاعب مصري في بطولات أفريقيا

- الزمالك هو الفريق المصري الوحيد الذي أنهى دور المجموعات متصدرا مجموعته

- الزمالك هو صاحب أعلى رصيد من النقاط بين الفرق المصرية (14 نقطة) يليه بيراميدز (13 نقطة)

- الزمالك هو الفريق المصري الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في كل بطولات أفريقيا هذا الموسم (على مدار 9 مباريات متتالية) يليه بيراميدز بهزيمة وحيدة

- الزمالك هو أقوى دفاع في الفرق المصرية في بطولات أفريقيا هذا الموسم دخل مرماه 5 أهداف فقط في البطولة ، يليه بيراميدز 6 أهداف

- زيزو نجم الزمالك هو أكثر لاعب في الفرق المصرية ساهم في أهداف في بطولات أفريقيا هذا الموسم (6 أهداف) حيث سجل 3 وصنع 3

- ملحوظة مهمة عشان الناس متهريش كتير : اللي هيقولي انت بتقارن دوري الأبطال بالكونفيدرالية ، هقوله الكاف هو اللي ساوى البطولتين ببعض لما ادى الاهلي نادي القرن .

وكان قد تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن صعود الفرق المصرية لدور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال صلاح في تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور: مبروك للفرق المصرية الأربعة التأهل فى أفريقيا واتمنى تواجدهم في النهائي.

وأضاف: محمد عاطف ومحمد السيد يستحقان الفرصة فى الزمالك، وزيزو يطبق قواعد الاحتراف فى ملف تجديد عقده.

وأردف: هدف الجزيري الثالث أمام إنيمبا ذكرنى بهدف حسن شحاتة فى المصري، وهو المهاجم الأول فى الزمالك من وجهة نظري.

وتابع: أزمات الزمالك المالية ستنتهى خلال شهر والأمور سوف تتحسن على أغلب المستويات.

واختتم: المصري يسير بخطى ثابتة فى الكونفدرالية، وصعوده مع الزمالك إلى ربع نهائى الكونفدرالية متوقع.

الزمالك خالد طلعت ارقام الزمالك

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