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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. شيفروليه اوبترا 2011 "أوتوماتيك" بهذا السعر

شيفروليه اوبترا
شيفروليه اوبترا
صبري طلبه
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تمكنت السيارة شيفروليه اوبترا من تحقيقي شعبية كبيرة في الشارع المصري، كأحد اشهر السيارات واكثرها اعتمادية، بالإضافة إلى سعرها المناسب مقارنة بسيارات اخرى.

ترجع شعبية السيارة شيفروليه اوبترا أيضا الى تصميمها الخارجي من فئة السيدان، والتي تضم مقصورة رحبة تتسع إلى 5 أفراد، الى جانب تمتعها بعدد من التجهيزات.

شيفروليه اوبترا 

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا 

 

تستمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء يعمل مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيفروليه اوبترا 

تصل السيارة الى سرعة قصوى تقدر بحوالي 170 كيلومتر في الساعة، وتضم عدد من تجهيزات الحماية منها فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية للحماية، مرايات كهربائية جانبية، نوافذ كهربائية.

كما تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 عجلة قيادة باور ستيرنج، نظام صوتي ترفيهي بعدد 4 مكبرات، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، مكيف هواء ساخن وبارد.

شيفروليه اوبترا 

تأتي السيارة شيفروليه اوبترا بأبعاد خارجية بلغت 2600 مم لطول قاعدة العجلات، مع نسبة طول كلي بلغت 4515 مم، وعرض 1725 مم، وبارتفاع يبلغ 1445 مم. 

 

سعر شيفروليه اوبترا في سوق المستعمل 

وظهرت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2011 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة خارجية محدثة بالكامل، بينما تظل بدواخل الفبريكا، وبسعر يبلغ 350 الف جنيه، وننصح دوما المقبلين على شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني من قبل المتخصصين، ومراجعة متوسط اسعار السيارة في السوق.

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