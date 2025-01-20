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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV فرنسية موديل 2025 .. الأولى بأرخص سعر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
صبري طلبه
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يقدم الصانع الفرنسي عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب كل علامة وإصدار، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي أو الخارجي، ومنها فئة الـ SUV والكروس أوفر الرياضية والتي استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة عالميًا ومحليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV فرنسية ضمن موديلات 2025

سيتروين C3 اير كروس

1 - سيتروين C3 اير كروس

 

تأتي سيتروين C3 اير كروس بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 أحصنة و205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 183 كم/ساعة، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.6.

تبدأ أسعار السيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2025 من 1,225,000 جنيه إلى 1,370,000 جنيه.

 بيجو 5008

2 - بيجو 5008

 

تحتاج السيارة بيجو 5008 موديل 2025 مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س، حيث تعتمد على محرك بقوة 165 حصانا، سعة 1600 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، مع 240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء.

تبدأ أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2025 من 2,469,990 جنيه وصولاً إلى 2,649,990 جنيه.

 

سيتروين C4X

3 - سيتروين C4X

 

تعتمد السيارة سيتروين C4X موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الاداء، دفع أمامي.

يتراوح سعر السيارة سيتروين C4X موديل 2025 بين 1,450,000 جنيه و1,590,000 جنيه

رينو اوسترال 

4 - رينو اوسترال 

 

تستمد رينو اوسترال موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طرازDSG.

تبدأ أسعار السيارة رينو اوسترال موديل 2025 من 1,590,000 جنيه وصولاً إلى 2,020,000 جنيه.

 بيجو 408

5 - بيجو 408

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع للسيارة بيجو 408 بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

يتراوح سعر السيارة بيجو 408 موديل 2025 بين 2,099,990 جنيه و 2,449,990 جنيه.

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