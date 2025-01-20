إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين غرب الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص، نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادمها بسيارة ميكروباص أخرى بالكيلو 22 على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي الدولي، في اتجاه منطقة الهانوفيل، ضمن نطاق حي العجمي بمحافظة الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن الحادث، وبانتقال ضباط القسم وقوات المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم “٢٤٧٣ م د ص” وتصادمها مع سيارة ميكروباص أخرى تحمل رقم “٨٥٧٩ و ن ط”.

أسفر التصادم عن إصابة 5 أشخاص، وهم: أحمد بنجرى رزق (37 عامًا)، من منفلوط، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى، صبحي رمضان صبحي (41 عامًا)، من أبو المطامير، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالكتف الأيمن.

كما أصيبت منى جابر حسان (31 عامًا)، من العامرية، تعاني من اشتباه كسر بالحوض، هيثم صابر بسيوني (42 عامًا)، من الورديان، مصاب بكسر بالساق اليمنى وجروح متفرقة، محمد علي محمد حسن (37 عامًا)، من برج العرب، مصاب باشتباه كسر بالساقين وسحجات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.