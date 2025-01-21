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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: توزيع ٤ أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
أحمد زهران
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كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توزيع ٤ أطنان لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام ١٤٤٦ ه‍ - ٢٠٢٥ م  علي الأسر الأولي بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم. 

وشدد المحافظ على سرعة توزيع اللحوم وإيصالها إلي المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وثمن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين في القري والمراكز، مشيراً إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن دفعه لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية لتوسيع دائرة النفع علي المواطنين لافتا انه تم استلام وتوزيع ٢٧ طن لحوم صكوك الاضاحي وذلك خلال الفترة من يناير الماضي وحتي الآن. 

ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف إلى أنه تم مراعاه كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عملية التشفيه والتبريد والتجميد والنقل وفقاً للضوابط المحددة.


وأشار الأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الإدارات الإجتماعية لضمان سرعة  وصول اللحوم للمستحقين مشيراً إلى أنه تم ضم فئات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامه" لقاعدة التوزيع.

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