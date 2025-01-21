قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يكشف تفاصيل حريق العتبة
القاهرة الإخبارية: إصرار فلسطيني على الحياة رغم الدمار في خان يونس
وزير الخارجية يستعرض لرئيسة البرلمان الأوروبي فرص الاستثمار الواعدة في مصر
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
عمرو الدرديرى يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع زيزو
عاجل | سلسلة استقالات في قيادات الجيش الإسرائيلي
عبدالعاطي: التحديات الخطيرة بالمنطقة تتطلب تعزيز الدعم الاوروبي لتمكين مصر من مواجهتها
تامر صقر: سيراميكا كليوباترا أفضل فريق في الدوري
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع النواب اليونانيين بالبرلمان الاوروبي
ايد بتزرع وايد بتساعد.. مستقبل وطن يطلق مبادرة سداد ديون المزارعين (فيديو)
القاهرة الإخبارية: 300 شاحنة مساعدات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم
عبدالعاطي: التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أمراً حيوياً من أجل استقرار وأمن المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين

خلال التوقيع
خلال التوقيع
آية الجارحي   -  
هاجر رزق
×

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.

ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .

وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.

علاقات تاريخية

وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.

ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.


وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.

وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.

جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.

وزيرة التخطيط دافوس الاتحاد السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

طالبة التجمع

صور جديدة تكشف أسرار مشاجرة طالبة التجمع داخل المدرسة الدولية

داليا فؤاد

مفاجآت في أقوال داليا فؤاد بالتحقيقات: كنت نايمة ومعرفش حاجة

90 قرشًا.. تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

90 قرشًا.. تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك إلى أقل مستوى منذ شهر

إجازة 25 يناير

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

معلول وبن شرقي.. 5 صفقات يجريها النادي الأهلي خلال الموسم الحالي| تفاصيل

معلول وبن شرقي.. 5 صفقات للنادي الأهلي لتعزيز صفوفه خلال الموسم الحالي| تفاصيل

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

باق 10 أيام.. تغيير عداد الكهرباء القديم لهؤلاء

ترشيحاتنا

صورة الملف

شبورة مائية كثيفة ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نتنياهو

لابيد يدعو نتنياهو وحكومته لتحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر وتقديم الاستقالة

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: استقالة قائد القيادة الجنوبية

بالصور

نوع خضار شهير يحمى من 3 أمراض قاتـ.لة ويطرد الفيروسات

امر اض قاتلة
امر اض قاتلة
امر اض قاتلة

فيروس ماربورغ.. العناق بوابة لكارثة صحية

ملامسة قاتلة: كيف يتحول العناق إلى كارثة
ملامسة قاتلة: كيف يتحول العناق إلى كارثة
ملامسة قاتلة: كيف يتحول العناق إلى كارثة

مراعاة لظروفهم.. تسليم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة

رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة
رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة
رانيا فريد شوقي تتألق بفستان"أوف شولدر"في المملكة العربية السعودية توجه رسالة

فيديو

نادى الزمالك

لسة محسمناش قصة الصفقات .. الزمالك يكشف ما يحدث خلف الكواليس

قضية مني فاروق

بعد فيديو جديد مثير للجدل.. كواليس التحقيق مع منى فاروق

مجدي قفشة

بسبب سيارة ب١٣ مليون جنيه.. اللاعب قفشة يتعرضللنص..ب اعرف الحكاية

امتحانات الشهادة الاعدادية

اسئلة غريبة و شاومينج بتسيطر على اللجان .. ماذا يحدث بأمتحانات الاعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد