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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين بي ام دبليو X5 وأودي Q8 موديل 2025

اودي Q8 موديل 2025
اودي Q8 موديل 2025
إبراهيم القادري
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يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وجاءه هذه السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات،  بي ام دبليو X5 واودي Q8 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2025

اودي Q8 موديل 2025

زودت سيارة اودي Q8 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وحساسات اماميه للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية .

- محرك اودي Q8 موديل 2025

اودي Q8 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة اودي Q8 موديل 2025 يصل إلي 85 لتر، وتحتاج إلي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ٍاعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

- أسعار اودي Q8 موديل 2025

اودي Q8 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 600 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X5 موديل 2025

بي ام دبليو X5 موديل 2025

تضم سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه للركن، و ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية للسائق، وحساسات اماميه للركن .

- محرك بي ام دبليو X5 موديل 2025

بي ام دبليو X5 موديل 2025

قوة سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 تصل إلي 540 حصان، وبها محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتتسارع من ضوع السكون في مدة 4.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 11.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 263 كم/ساعة .

- أسعار بي ام دبليو X5 موديل 2025

بي ام دبليو X5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 تباع بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 تباع بسعر 8 مليون و 750 ألف جنيه .

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